Проблемные дома в Чурилово достроят в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В октябре 2017 году возобновится строительство жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City – суд не стал продлевать арест земельных участков, и вскоре их продадут на аукционе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

Проблемы дольщиков обсуждались на заседании комиссии под председательством вице-губернатора Сергея Шаля. Стало известно, что застройщик Чурилово – компания «Речелстрой» – передал права на завершение строительства жилых домов другой фирме. Ее название не разглашается. Кроме того, 25 и 29 сентября пройдут аукционы по продаже четырех участков, принадлежащих компании. Вырученные средства пойдут на достройку четырех домов.

«Для земли, выставленной на аукцион, обозначена минимальная цена продажи – 170 млн рублей. Заинтересованные в покупке этих участков лица уже есть», – пояснил заместитель губернатора Сергей Шаль.

Строительство планируется возобновить в октябре 2017 года, а ввести дома в эксплуатацию – в марте 2018. Средства от продажи свободных квартир в этих домах пойдут на продолжение строительства двух зданий, которые сдадут к концу следующего года.

Напомним, что дольщики проблемного микрорайона не раз выходили на пикеты и митинги. Последнее массовое мероприятие состоялось в сквере Колющенко 15 сентября.