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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:40

Приставы заставили жителя Приморья выплатить четверть миллиона сыну, брошенному в Троицке


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские приставы добились выплаты алиментов для 19-летнего жителя Троицка (Челябинская область) – его отец, который давно переехал жить в Приморский край и обзавелся другой семьей, вернул первенцу 250 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФССП России.

Сообщается, что должник был объявлен в розыск в 2015 году. Спустя два года, как только сыну исполнилось 18, мужчина «легализовался» – на счету 41-летнего мужчины в банке в Приморском крае оказалось 38 тыс. рублей, которые сразу же перечислили южноуральцу.

После этого мужчина сам обратился к приставам, потребовав снять арест со счета, поскольку у него есть вторая семья, а первый ребенок уже вырос и в помощи отца не нуждается.

Приставы ответили ему отказом, напомнив, что взыскание алиментов носит бессрочный характер – до полного погашения долга. На момент совершеннолетия сына задолженность уроженца Троицка составляла 215 тыс. рублей, также судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12,4 тыс. рублей.

Должнику пришлось полностью перечислить остаток задолженности, чтобы разблокировать свой счет, а также избавиться от статуса ограниченного в праве выезда за границу и в праве управления машиной.

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Теги: долг, алименты, новости троицка, новости приморского края, судебные приставы
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