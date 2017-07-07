В Челябинске на 90 суток закрыли пивную из-за санитарных нарушений

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы в Челябинске на 90 суток приостановили деятельность ООО «Юкона», которое реализует услуги общепита в заведении «Разливной» по улице Свободы, 88 – поводом стали многочисленные нарушения санитарных норм, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Суд признал компанию виновной по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил данное наказание.

Ранее инспекторами Роспотребнадзора установлено, что загрузка продовольствия и пищевых продуктов производится через вход для посетителей и отдел отпуска напитков; канализационный стояк уложен в подсобном помещении и складе одноразовой посуды, вытяжка выведена на уровне первого этажа через окно, расположенное над козырьком подъезда.

«Суд указал, что шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или над поверхностью крыши на высоту не менее одного метра, загрузку продукции следует выполнять с торцов жилых зданий, не имеющих окон, из тоннелей или закрытых дебаркадеров, стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов необходимо прокладывать только в технологических каналах – строго запрещено размещать их в обеденных, производственных и складских помещениях», – рассказали в УФССП.

Данное правонарушение совершено «Разливной» повторно. Деятельность заведения приостановлена путем опечатывания входной группы со стороны улицы Свободы.