Приставы арестовали внедорожник, выманив должника на тест-драйв

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Судебные приставы Ленинского района Челябинска провели операцию по аресту внедорожника, выманив хозяина на тест-драйв, – до этого на мужчину «охотились» почти 1,5 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Как рассказали в ведомстве, в 2009 году местный житель был осужден за мошенничество. В ходе следствия у него был арестован внедорожник Land Rover Freelander 2006 года выпуска, позже его хозяин отправился отбывать наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. А в декабре 2015 года в Ленинский отдел судебных приставов поступил исполнительный лист на взыскание с мужчины 16,9 млн рублей.

«Все попытки найти должника были безрезультатны: уведомления оставались без ответа, по адресу регистрации дверь открывала жена, которая категорически не шла на контакт с исполнителями. Других зацепок – счетов в банке, официальных доходов – не было. Получив информацию о принадлежащем мужчине автомобиле, который до сих пор числился арестованным следствием, приставы надеялись изъять его и отправить на реализацию, но внедорожник исчез», – говорится в сообщении.

«Прошерстив» административную практику правонарушений на дорогах Челябинска, приставы выяснили, что должник вернул себе авто – с 2014 года камеры зафиксировали несколько нарушений, совершенных им.

Предположив, что после их визитов должник захочет избавиться от машины, приставы не ошиблись: вскоре в сети появилось объявление о продаже внедорожника всего за 300 тыс. рублей. Причину дисконта владелец тоже не скрывал: машина под арестом, снять с учета ее невозможно.

«Судебный пристав позвонил хозяину под видом покупателя, попросил провести тест-драйв. На следующий день встреча состоялась: сначала автомобилем управлял должник, затем за руль сел пристав. Все это время они оживленно обсуждали достоинства машины, ее "болячки". За разговором хозяин и не заметил, как пристав припарковался в одном из дворов возле микроавтобуса с логотипом "ФССП"», – рассказали в ведомстве.

Автомобиль был арестован, ПТС и ключи изъяты, после чего внедорожник был отправлен на стоянку фирмы-реализатора. После оформления необходимых процессуальных документов машина будет передана на оценку и реализацию. Автомобиль, по словам судебного пристава, находится в неплохом состоянии, поэтому и цена его будет значительно выше той, за которую от машины пытался избавиться ее хозяин.