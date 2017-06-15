Природа в металле. Уральский мастер рассказал о «магической» гальванопластике

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мастер-ювелир из Челябинска занимается гальванопластикой – художественным покрытием предметов тонким слоем металла. Это сложное направление ювелирного дела на Южном Урале мало кто практикует всерьез. Виктор Бажаев рассказал Агентству новостей «Доступ» о реальной «алхимии» и показал, как сковать природу в металле.

СВОЯ ТРОПА

- Все началось еще в детстве – мой отец был известным архитектором и печником. Именно он привил мне любовь к уральскому камню. Прошли годы, отца не стало, а я понял, что продолжу его дело, только своим способом. Мое знакомство именно с гальванопластикой началось в 2010 году, когда я закончил техникум торговли и художественных промыслов по специальности ювелир-филигранщик.

Во время обучения в голове возникали различные идеи, сохранился целый альбом с эскизами украшений, однако реализовать их не представлялось возможным по техническим причинам. Сегодня я создал мастерскую «"СКАЛА" Магия Природы и Камня». Мы занимаемся украшениями из меди, гальванопластикой, природными камнями и многими другими направлениями. Наши работы иллюстрируют собой древнюю японскую технику Ва́би-са́би, что означает «скромная простота». Мы руководствуемся простым тезисом: «Делай только то, что необходимо для передачи самого важного».

- Почему именно гальванопластика Вас заинтересовала?

- Именно она позволила реализовать мне самые сложные, безумные проекты. Например, мы используем авторскую технику Wire Twisted (витая проволока), где серебряная проволока протягивается в тончайшие нити, которые дополнительно покрываются гальванической медью. Методом литья сделать такое не получится.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА

- Гальванопластика была открыта известным физиком Якоби (Борис Семенович Якоби, русский и немецкий физик, 1801-1874гг. – Прим. АН «Доступ»). Однако за годы использования эта технология существенно изменилась. Изначально ее применяли для копирования предметов. Сегодня это декоративное покрытие природных материалов тонким слоем металла.

- Опишите процесс пошагово.

- Можно описать это на примере древесного листа. Сначала выбираем подходящий лист и покрываем его токопроводящим слоем (бронзой, медью и т.п.) – лист опускается в гальваническую ванную, где затягивается так называемой первичной медью. Далее идет наращивание декоративного слоя меди, что придает изделию прочность и блеск, потом следуют шлифовка и полировка. Завершающий этап – декоративное покрытие.

ПРИРОДА В МЕТАЛЛЕ

- Какие предметы можно покрывать металлом?

- Покрывать можно практически любые предметы – камни, листья растений, насекомых, животных. Практически все.

- Какова особенность работы с органическими материалами, листьями и насекомыми?

- Специфика работы с листьями такова, что их желательно покрывать гальваническим металлом в свежем виде. Если лист сухой, то после нанесения токопроводящего слоя, при погружении в электролит, он начинает впитывать его и теряет форму. Свежий лист максимально быстро обрабатывается и сохраняет первоначальный вид. Лист после меди можно покрыть практически любым металлом.

- Сколько хранится такой лист?

- Сам лист будет словно в медном саркофаге, поэтому практически не будет портиться и гнить. При декорировании такими металлами, как серебро и золото, нужно учитывать, что серебро со временем неизбежно потемнеет, а позолота при постоянном ношении сотрется. Поэтому мы, по желанию заказчика, покрываем серебро родием или никелем, а позолоту восстанавливаем гальванически.

- Работать с цветами приходится?

- Здесь ситуация немного сложнее, чем с листьями. Вместо меди токопроводящим слоем выступает тонкая пленка серебра, что технически более сложно. Например, недавно женщина попросила сделать розу – причем внутри цветок должен был быть полым, а снаружи выглядеть, как обычно, она хотела сделать из нее ароматницу...

ВОРОНЬИ ЛАПКИ И НАСЕКОМЫЕ

- Вы говорили, что можно покрывать металлом насекомых. Как это делается?

- Лично я не сторонник этой практики – жалко и довольно сложно. Кроме того, насекомые в нашей мастерской спросом пока не пользуются. Но чисто технически... Насекомое размачивают, придают специальную форму – соединяют лапки, чтобы они не сломались.

- Что насчет животных?

- Лично мне пришлось только однажды работать с засушенными вороньими лапками. Девушка передала натуральные вороньи лапки, которые носила на шее, и попросила сделать для них кулонник. Мы сделали макет из воска и покрыли его гальванической медью. Получился оригинальный подвес.

РАДУЖНАЯ ПАТИНА

- Насколько я знаю, есть изделия с радужным покрытием – что это?

- Действительно, есть такая техника, которую в народе называют радужной патиной, однако правильное название – оксидная пленка. Это специальный раствор щелочи, медного купороса и сахара-рафинада, который и дает такой интересный переход. «Радуга» накладывается циклично, поэтому можно примерно угадать, в каком порядке будут цвета, а их оттенок регулировать силой тока. Высокий ток дает возможность получить фиолетовые и темно-зеленые тона, а более низкий будет давать яркие цвета – красный, желтый или золотой. Например, этой весной у нас пользуются спросом кленовые листья с радужной патиной.

РУЧНАЯ КОРА

- Какое Ваше любимое направление в гальванопластике?

- Больше всего мне нравится работать с уральскими камнями. Особенное удовольствие доставляет наша авторская техника Hand Bark или «ручная кора». Мы делаем шинку (ободок кольца) таким образом, чтобы она одновременно была похожа на кору и литую деталь. Здесь можно безгранично фантазировать.

- Расскажите о самых необычных работах и безумных проектах.

- Был один необычный кулон, основа для которого была сделана из подшипника итальянского мотора, в центре которого огромный кабошон граната (способ обработки камня, при котором он приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней), который крепился переплетенными проволоками, словно молниями.

Скопился целый альбом эскизов, которые рассчитаны на сочетание природного камня и гальванопластики. В планах – сделать объемное колье, половина которого будет представлять собой ветку дерева, а вторая часть – каменные бусы.

- Изначально гальванопластика использовалась для копирования вещей. Вы этим занимаетесь?

- Однажды пробовали делать монету на заказ и цикаду. Изготовили гипсовую форму, покрыли ее токопроводящим слоем – и после гальванического омеднения получилась точная копия цикады. Например, многие памятники и скульптуры в черте Санкт-Петербурга сделаны методом гальванопластики.

УТОНЧЕННЫЙ АЛХИМИК

- Вы занимаетесь довольно необычным делом. Чувствуете себя алхимиком?

- Думаю, со стороны все именно так и выглядит, особенно когда я сижу в лабораторном халате, очках и работаю.

- Лично носите свои изделия?

- Только определенные. Честно говоря, как ни пытаюсь сделать проект лично для себя, получается очень женственно. Например, недавно ездили с коллегой за лунным камнем, из которого я сделал шикарный кабошон для вставки в колечко. Однако оно получилось слишком утонченным для меня.

- Вы работаете ювелиром. Наверное, все дома у Вас носят украшения?

- Конечно, бывает, сделаешь украшение, а супруга, увидев результат, требует: «Это я возьму себе».

- Какие изделия наиболее популярны?

- Весной довольно часто просят яркие украшения в радужной патине, осенью и зимой очень популярны становятся позолота и серебрение. Поэтому можно сказать, существует определенная сезонность. А для меня лето – это не только период отдыха, но и время поездок по Уралу в поисках камней для наших украшений.

Сергей Боровинских,

фото из личного архива Виктора Бажаева