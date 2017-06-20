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Агентство новостей Доступ 1 20 июня 2017 года, 09:26

18+ Изменен приговор убийце многодетной челябинки Эстер Альварес


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд изменил приговор Эдуарду Краузе, который в марте 2015 года под Чабаркулем (Челябинская область) застрелил мать троих детей Эстер Альварес, – злоумышленнику смягчили наказание, исключив ответственность за хранение боеприпасов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор по громкому делу в областной суд обжаловали убийца Краузе, его укрыватели Самсонова и Лабецкий, а также их адвокаты. Кроме того, было рассмотрено представление прокурора. Адвокат Краузе настаивал на переквалификации действий своего подзащитного с умышленного убийства (статья 105 УК РФ) на причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), кроме того, он просил оправдать Краузе по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Защитники Самсоновой и Лабецкого просили их полностью оправдать.

«Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора, исключив из осуждения Краузе незаконные действия с боеприпасами, и снизил наказание по данной статье на два месяца. Окончательное наказание, назначенное Краузе, 18 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд освободил Лабецкого и Самсонову от наказания, назначенного им за укрывательство преступления, в связи с истечением срока давности, – оба освобождены от штрафов. В остальной части приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, суд первой инстанции назначил Краузе наказание в виде 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года. Также частично были удовлетворены иски родственников погибшей. В пользу каждой из трех дочерей Альварес взыскано по 3 млн, в пользу ее матери – 2 млн рублей. Укрыватели Самсонова и Лабецкий были приговорены к 4 и 5 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года и штрафами по 100 тыс. рублей каждому.

Убийство матери троих детей Эстер Массоры Альварес вызвало в Челябинске большой резонанс. Погибшая выехала из дома 20 марта 2015 года на автомобиле Range Rover Evoque в сторону Зюраткуля отмечать день рождения. 22 марта женщина выходила на связь с родными, сообщив, что побывала на базе «Небесное озеро» и возвращается в Челябинск, но пропала. По данному факту 25 марта было возбуждено уголовное дело об убийстве. Труп Эстер Альварес с простреленной головой нашли в поле под Чебаркулем. За убийство был задержан ее любовник-уголовник Эдуард Краузе, отдохнувший в Египте, перед тем как оказаться в СИЗО. Все обстоятельства преступления были расследованы в СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

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Теги: челябинский облсуд, прокуратура челябинской области, суды челябинской области, эстер массора альварес, эдуард краузе
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