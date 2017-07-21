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Агентство новостей Доступ 1 21 июля 2017 года, 14:15

Президенту РМК Всеволоду Левину присвоено звание «Почетный горняк»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Президенту Русской медной компании (РМК) Всеволоду Левину присвоено звание «Почетный горняк» – приказ о его награждении подписал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Звание «Почетный горняк» Всеволоду Левину присвоено за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

Левин Всеволод Вадимович получил высшее образование в Уральском государственном горном университете по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», квалификация «Горный инженер». Он возглавляет Русскую медную компанию с момента ее основания в 2004 году. В разные периоды становления и развития РМК руководил всеми инвестиционными проектами компании в области горной добычи и металлургии. В частности, под его началом были построены рудники и обогатительные фабрики «Актюбинской медной компании» (Актобе, Республика Казахстан, входит в Группу РМК), а также реализован крупнейший проект по добыче и обогащению медной руды на постсоветском пространстве – возведен Михеевский горно-обогатительный комбинат в Варненском районе Челябинской области.

Сегодня Всеволод Левин курирует еще один масштабный проект РМК – разработку Томинского месторождения медно-порфировой руды в Сосновском районе Челябинской области и строительство на его площадке горно-обогатительного комбината мощностью переработки 28 млн тонн руды в год.

Среди главных металлургических проектов РМК, которые возглавлял президент компании, – строительство «Новгородского металлургического завода» (город Великий Новгород, входит в Группу РМК), разработка и освоение уникальной технологии гидрометаллургического производства меди на мощностях предприятия «Уралгидромедь» (город Полевской, Свердловская область, входит в Группу РМК), а также глобальное техническое перевооружение ЗАО «Карабашмедь» (город Карабаш, Челябинская область, входит в Группу РМК).

Звание «Почетный горняк» присваивается рабочим, специалистам, служащим, руководителям организаций горнодобывающей промышленности за заслуги и большой личный вклад в повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, за внедрение передовых технологий, повышение эффективности производства и широкое распространение передового опыта. Работникам, удостоенным звания «Почетный горняк», вручается нагрудный знак и выдается удостоверение на право его ношения.

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