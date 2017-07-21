ВНИМАНИЕ. Предупреждение о загрязнении воздуха в Челябинске продлено на 22 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Опасный для здоровья смог в Челябинске сохранится до двух часов дня субботы, 22 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на региональное Минэкологии.

Напомним, не благоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей метеоусловия в южноуральской столице наблюдаются с вечера 17 июля.

Кроме того, предупреждение о загрязнении воздуха первой степени опасности, обусловленном ночной инверсией и неблагоприятным направлением ветра, до указанного времени действует в Коркино. В Карабаше, Магнитогорске и Троицке особый экологический режим сохранится до 11 часов субботы.

В период НМУ, по словам специалистов, в приземном слое атмосферы скапливаются промышленные выбросы и автомобильные выхлопы, что может негативно сказаться на самочувствии горожан с бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Органам местного самоуправления рекомендовано использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Напомним, 22 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, ливни, крупный град, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду – соответствующее предупреждение распространило ГУ МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. В связи с непогодой сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют на улицах обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать нахождения под деревьями и парковать под ними машины, возможны обрывы линий электропередачи. Спасатели также советуют воздержаться от поездок на автотранспорте.