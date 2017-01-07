Православные верующие празднуют Рождество Христово

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Православные христиане сегодня, 7 января, отмечают Рождество Христово – один из двух, наряду с Пасхой, важнейших церковных праздников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

«С радостью и в сердечной простоте и нам надлежит принимать известия о грядущем появлении на свет любого младенца, каким бы несвоевременным оно ни казалось по суетному человеческому расчету. Следует помнить и понимать, что делиться с окружающими своей убежденностью в уникальности и неприкосновенности любой человеческой жизни – призвание каждого христианина. Воззрим на мудрых волхвов, поспешивших к Родившемуся Спасителю мира, и принесем Господу свои дары – золото веры, ладан молитвы и смирну покаяния. Последуем совету святителя Амвросия Медиоланского, который учит встречать Рождество Христово чистым сердцем и добрыми делами: "Царь наш Христос не требует великолепия одежд, но приверженности души; не смотрит на украшение тела, но зрит на сердце служащих Ему. Потщимся явиться пред Ним искусными в вере, облечёнными милосердием, благоустроенными в образе нашей жизни. Уцеломудрим же заранее сердца наши, очистим совесть, освятим дух, дабы день Рождения Того, Кто родился от Пречистой Девы, был празднуем непорочными Его рабами" (Слово о том, как должно сретать день Рождества Христова)», – говорится в рождественском послании митрополита Челябинского и Миасского, главы Челябинской митрополии Никодима.

Он пожелал южноуральцам «доброго здравия и благоденствия».

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«Молюсь Богу нашему Иисусу Христу, да ниспошлет Он каждому из вас Свои обильные милости и щедроты. Пусть ваши труды на благо Матери-Церкви и Отечества нашего увенчаются новыми благодатными успехами. Да будет наступивший 2017 год временем мирным и исполненным благости Божией, и пусть взаимная христианская любовь пребывает между нами», – заключил митрополит Никодим.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви – Иерусалимская, Сербская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.