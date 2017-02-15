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Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 10:19

Православные празднуют Сретение Господне


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 15 февраля, православные верующие отмечают Сретение Господне – один из 12 главных церковных праздников в году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Со старославянского языка «сретение» переводится как «встреча» или «радость».

Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе

По преданию, на 40-й день после рождения Иисуса Христа его родители Мария и Иосиф принесли младенца в Иерусалимский храм для совершения обряда посвящения. Там с Иисусом встретился старец Симеон Богоприимец, который ждал этого момента более трехсот лет. Он рассказал Марии и Иосифу об особом предназначении их сына. Симеон знал, что дни его жизни закончатся, когда он увидит Христа собственными глазами.

Евангелист Лука повествует, как старец Симеон, взяв младенца Иисуса на руки, произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля».

Христианский смысл праздника – встреча Иисуса Христа и всего человечества в лице старца Симеона с Богом-отцом. И в то же время состоялась встреча двух Заветов – Ветхого, представителем которого был престарелый книжник, Нового, который принес людям младенец Христос.

В славянской традиции Сретение – это долгожданная встреча зимы с весной. В древности на Сретение дети закликали солнышко показаться «из-за гор-горы». Проглянет оно – первая встреча с весной прошла благополучно, нет – ожидаются строгие Власьевские морозы (24 февраля).

Согласно народной мудрости, если на Сретение установится оттепель – весна будет ранней и теплой, холода означают морозную весну; выпавший в этот день снег – к затяжной и дождливой весне.

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Теги: рпц, православие, новости челябинска, религиозные праздники, сретение
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