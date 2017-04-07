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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 08:35

Православные челябинцы отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В храмах Челябинской области пройдут богослужения по случаю Благовещения Пресвятой Богородицы – православный праздник полон обычаев и установлен в честь евангельского события, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинской митрополии

Сегодня, 7 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. А накануне, 6 апреля, владыка провел всенощное бдение.

Праздник Благовещения установлен в честь евангельского события: Дева Мария в Назарете получила от архангела Гавриила Благую весть, что у нее будет сын от Бога. На Руси существовал обычай в день Благовещения выпускать из клеток пойманных птиц. Это символизировало освобождение человека от уз греха.

Благовещение – один из двух дней Великого поста, в которые церковный устав разрешает вкушение рыбы. Вторым таким днем является праздник Входа Господня в Иерусалим, более известный как Вербное воскресенье. Его южноуральцы отметят 9 апреля.
 

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Теги: религия, митрополит, новости челябинска, православные праздники, благовещение, храмы челябинска
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