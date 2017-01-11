ВАЖНО. Правительство на год перенесло ввод системы ГЛОНАСС для аварий по европротоколу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство на год отложило внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС при оформлении аварии без участия инспектора по ОСАГО – изначально планировалось, что она заработает с 1 января 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Автостат».

Напомним, водителям разрешается оформить ДТП в рамках ОСАГО без сотрудников полиции. Это допускается, если нет пострадавших, столкнулись не более двух авто, нет спорных моментов по обстоятельствам ДТП и определению виновника. По таким авариям выплаты по ОСАГО ограничены 50 тыс. рублей (кроме Москвы и Санкт-Петербурга и прилегающих областей).

Систему ЭРА-ГЛОНАСС планировали устанавливать с этого года на все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза. При аварии терминал определяет местоположение транспорта и передает в систему ЭРА-ГЛОНАСС место, время, тяжесть ДТП, а также VIN-номер автомобиля в «Систему-112» или дежурную часть МВД.

Сейчас внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС в обязательном автостраховании (ОСАГО) при оформлении аварии по «европротоколу» перенсено на 1 января 2018 года.