Пойманы сотрудники ЮУЖД, похитившие 700 литров дизтоплива и масла в Карталах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Карталах (Челябинская область) уголовная ответственность ждет двух сотрудников ЮУЖД – они похитили более 700 литров машинного масла и дизтоплива, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В марте 2017 года на станции Карталы полиция задержала работников подразделения Южно-Уральской железной дороги 1987 и 1983 годов рождения, подозреваемых в хищении дизельного топлива.

Находясь на рабочем месте, они похитили 200 литров дизтоплива, слили в бочку и попытались вывезти с территории топливной базы, чтобы продать, однако были задержаны. Также стражи порядка нашли в заброшенном здании десять канистр с похищенным моторным маслом объемом по 50 литров каждая.

Сумма ущерба составила более 15 тыс. рублей. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).