Повелитель света. Мастер файер-шоу из Челябинска рассказал, как дышать огнем и не обжечься

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня на праздниках и массовых мероприятиях нередко можно увидеть ребят, которые впечатляюще вращают огненные шары, объятые пламенем мечи и шесты. Основатель коллектива Pandorum Олег Тихонов рассказал Агентству новостей «Доступ» о нюансах файер-шоу и выдувании огня.

ЛЮСТРЫ ЛЕТЯТ

- Расскажите о Вашем знакомстве с файер-шоу?

- Знакомая девушка рассказала. Позже я увидел в интернете видео с выступлением японского мастера Yuta Imamura. Сначала я думал, что никогда не смогу делать что-либо подобное. Однако сегодня мне удается выполнять элементы и посложнее. На сегодняшний день я занимаюсь файер-шоу около девяти лет. Начинал вместе с одноклассниками, потом присоединились другие энтузиасты.

- Как относятся родные и близкие к Вашему увлечению?

- Теперь уже нормально. А когда начинал, мать, конечно, беспокоилась. Причем тренировался я дома, поэтому люстры летели постоянно. Когда я стал зарабатывать этим делом, а мне было примерно 14-15 лет, родители немного успокоились.

- Насколько давно существует файер-шоу?

- Изначально искусство поинга (пой – цепь с грузом на конце) зародилось в племенах маори в Новой Зеландии. Мужчины развивали ловкость и реакцию для более эффективной охоты, а женщины украшали камни, привязанные к веревочкам, цветными лентами и крутили на праздниках. В XIX веке это переняли китайские циркачи, позже данное направление стало популярно среди хиппи, а сегодня распространилось по всему миру.

ГОРЯЩИЕ ШАРЫ, МЕЧИ И ВЕЕРА

- Какие существуют направления в файер-шоу?

- Есть, собственно, поинг – вращение горящих шаров (фитилей) на цепях. Также есть стаффы – сбалансированные палки с фитилями или диодами на концах. Есть драгон-стафф – такая же металлическая палка, только с крестами на концах. Еще используются мечи, хула-хупы (обручи), огненные веера.

- Вы работаете только с горящими предметами или есть другие варианты?

- Кроме огненного шоу, также есть световое. Разница заключается в том, что вместо горящих наконечников используются светодиодные. Иногда мы применяем специальные пиксель-пои – когда мастер начинает их вращать, в шлейфе появляется рисунок или надпись.

- Какое направление самое сложное?

- Вращение пойев одновременно самое сложное и базовое направление. Когда база освоена, можно пробовать другой вид реквизита, потому что многие элементы повторяются. Лично мне ближе всего именно пои.

- Какие именно трюки Вы выполняете?

- Есть простые элементы, которые формируют связки, создающие, в свою очередь, полноценный танец. Самые основные элементы – это «восьмерка» и «бабочка», с которых обычно начинают тренировки.

Впрочем, основные элементы схожи во всех видах. Так, стафф бывает спиннерский (его только крутят) и контактный (катают по телу), с драгон-стаффом есть дополнительные элементы, когда крестовины на концах постоянно находятся во вращении. Веера крутят, держась за кольцо либо вращая его на пальце или кисти. Кроме того, все виды реквизита предполагают подбрасывание.

- Есть какая-то система обучения?

- Четкой системы обучения не существует, просто мы перенимаем опыт друг у друга, смотрим видео других мастеров. Конечно, в крупных городах существуют школы. Есть разные технологии, которые постоянно пополняются чем-нибудь новеньким.

- Любой человек может заниматься файер-шоу?

- Абсолютно любой. Никаких ограничений по возрасту или комплекции нет. Для выступления на публике, возможно, пригодятся хорошие внешние данные – перед зрителями должны выступать красивые артисты. Для тренировок же никаких специфических качеств не требуется.

ОТБРОСИТЬ МЫСЛИ И ВРАЩАТЬ…

- Какие ощущения Вы испытываете, когда вращаете огненные предметы?

- Сегодня я практически не испытываю страха от вращения огненных поев, впрочем, и раньше особенно не боялся. Думаю, я испытываю расслабление и релаксацию. Вращение поев можно сравнить с активной медитацией. Это позволяет избавиться от мыслей, отключиться от отгружающего мира и сконцентрироваться только на вращении.

- Вам нравится выступать на публике?

- Конечно. Во время выступления испытываешь множество положительных эмоций. Во многом их дает именно публика, которая бурно реагирует на пиротехнику.

ОГНЕННОЕ ДЫХАНИЕ

- Насколько опасно вращать огненные объекты?

- Если соблюдать технику безопасности, риски получить ожоги сводятся к минимуму. Кроме того, прежде чем приступить к работе с огнем, мы всегда тренируемся с обычными поями и стаффами. Вообще, обжечься очень сложно. Например, чтобы загореться – придется подержать горящий реквизит над одеждой. Кстати, по технике безопасности нужно использовать только одежду из натуральных материалов.

Реальнее всего загореться при выдувании огня изо рта. Обычно этим занимаются только профессионалы, однако я учился самостоятельно и в самом начале пути со мной произошел несчастный случай. Дело в том, что я выбрал неверное топливо для выдувания огня. В результате у меня загорелось лицо – был серьезный ожог.

НЕ ПОВТОРЯТЬ – ТРЮК ВЫПОНЕН ПРОФЕССИОНАЛОМ!

- Вообще, как выдувается огонь?

- Все просто – горючая жидкость набирается в рот и под давлением разбрызгивается на факел. Главное в данном трюке – не держать в руке бутылку с горючей жидкостью во время «бризов» (выдуваний). Кроме того, важно регулярно вытирать керосин с лица, чтобы он не воспламенился.

- Вам нравится выдувать огонь?

- Это много огня. Это классно. Кроме того, на это очень бурно реагируют зрители.

КУКЛОВОД И МАРИОНЕТКА

- Есть ли драматургия в Ваших выступлениях?

- Наша основная постановка имеет рóковую тематику – просто драйв без сюжета, однако бывают постановки, где присутствует сюжетная линия. Есть постановка «Марионетка», где выступают кукловод и, собственно, марионетка. Сначала кукловод руководит, а потом уходит, и марионетка начинает как бы жить сама. Но потом хозяин возвращается и заставляет «куклу» крутить пиротехнику под его указку. Сейчас готовится постановка «Драконы», основанная на восточных боевых искусствах: здесь будет много пиротехники и горящих мечей.

- Есть ли место импровизации в Ваших выступлениях?

- Конечно, присутствуют элементы импровизации. Даже есть выступления, когда два артиста вращают огненный реквизит синхронно, а третий солирует и может импровизировать.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Олега Тихонова

и группы Театра огня PANDORUM в соцсети