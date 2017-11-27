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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 09:33

Пострадавшую в Таиланде туристку привезли в Челябинск


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Туристку из Челябинска, пострадавшую в Таиланде, доставили на Южный Урал – Марина Логинова находится в тяжелом состоянии, девушка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

«Прошлой ночью прибыл спецборт с нашей землячкой. Перелет она перенесла нормально, без ухудшения состояния. У трапа ее встретил реанимобиль с врачебной бригадой. Женщину доставили в Челябинскую областную больницу и госпитализировали в реанимацию. Ее состояние тяжелое, находится на ИВЛ», – уточнили в министерстве.

Напомним, по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, девушку транспортировали за счет средств регионального бюджета. 

Марина Логинова в конце октября вместе с мужем отправилась отдыхать по туристической путевке в Таиланд. Во время прогулки на велосипеде 31 октября девушка упала с крутого склона и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Челябинска впала в кому, ей провели несколько операций.

Сумма страховки Марины Логиновой была исчерпана 7 ноября, родственники объявили сбор средств в соцсетях. На прошлой неделе был внесен депозит на лечение в размере 600 тыс. рублей, который начал расходоваться с 22 ноября. К решению проблемы с транспортировкой челябинки подключилась Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

После того как Марину Логинову привезли в Челябинск, родственники пострадавшей в соцсетях поблагодарили всех неравнодушных за поддержку.

Теги: челябинская область, таиланд, борис дубровский, туристы
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