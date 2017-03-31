Поставщики сыра на ж/д вокзал Челябинска оштрафованы на 500 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Коммерсантов оштрафовали на полмиллиона за участие в подкупе руководителя Челябинского филиала Железнодорожной торговой компании, вымогавшего деньги за беспрепятственное заключение и продление договоров на поставку продуктов для обслуживания железнодорожных предприятий питания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что с марта 2012 по октябрь 2014 года сотрудники ТК «Петрович» незаконно передавали замдиректора ОАО «ЖТК» денежные средства за пролонгацию ранее заключенных договоров на поставку сыров и масложировой продукции. В отношении фирмы возбуждено дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Курчатовского района Челябинска ООО ТК "Петрович" признано виновным в совершении указанного правонарушения. Юрлицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Напомним, самого руководителя ОАО «ЖТК» привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии следствия, мужчина в течение двух лет вымогал деньги за беспрепятственное заключение и продление договоров на поставку продуктов для обслуживания железнодорожных предприятий питания.