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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 14:23

Последний на Южном Урале участник битвы за Берлин отметил 93-летие


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Последний на Южном Урале участник битвы за Берлин отметил 93-летие – Петр Храмцов прошел фронты Великой Отечественной войны, а после армии многие годы работал в милиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Полковник милиции в отставке Петр Храмцов рассказал о службе в годы Великой Отечественной войны. «Когда началась война, мне был всего 17 лет. Как и все, я мечтал учиться, работать, но судьба распорядилась иначе – сразу со школьной скамьи пришлось уйти на фронт», – рассказал ветеран.

Петра Храмцова направили в запасной артиллерийский полк под Чебаркулем, где проходила подготовка корректировщиков стрельбы с закрытых позиций, а в 1943 году в составе 396-й отдельной артиллерийской бригады 39-й гвардейской дивизии первого Белорусского фронта он принимал участие в боях по освобождению городов и сел Советского Союза, Польши. За освобождение Минска вместе со своими однополчанами получил благодарность Верховного Главнокомандующего. В апреле 1945 года началось генеральное наступление на столицу Германии, и ему довелось участвовать в штурме Берлина.

«Война закончилась. Взяли Берлин. На нашу часть возложили пограничную службу с Австрией на юге Германии. Пришлось еще два года провести там. После демобилизации в 1947 году прибыл в Челябинск, где по направлению райкома партии рекомендовали меня на комсомольскую работу», – рассказал Петр Храмцов.

После возвращения из армии он сделал предложение девушке, с которой переписывался. Они поженились и уже 70 лет вместе. «За время совместной жизни мы вырастили дочь, которая работает преподавателем английского языка в вузе. Наш внук признан одним из лучших врачей страны, а внучка работает в администрации Челябинска», – отметила Нина Ивановна.

После войны Петр Васильевич более 30 лет прослужил в милиции, выйдя в отставку в звании полковника, после чего отработал еще 15 лет «на гражданке».

Петр Храмцов имеет три боевых ордена и 19 медалей, среди которых – орден Красной звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», медаль Жукова и другие. За время боевых действий у полковника милиции в отставке было два легких ранения и одна контузия.

Управление Росгвардии по Челябинской области направило Петру Васильевичу поздравительный адрес и небольшие подарки.

Фото пресс-службы Росгвардии

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Теги: новости челябинска, ветеран вов, берлин, росгвардия
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