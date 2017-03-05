ВАЖНО. Порядок электронной записи в МФЦ изменится с 15 марта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 15 марта 2017 года изменится порядок электронной записи в МФЦ – теперь предварительная запись на получение услуг будет доступна только авторизованным пользователям Единого портала государственных услуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на правительство Челябинской области.

Напомним, что Единый портал госуслуг объединяет все электронные услуги органов власти, а логин и пароль от личного кабинета универсальны для входа на другие государственные ресурсы. Это касается сайта Российской общественной инициативы – roi.ru, ресурса talon.zdrav74.ru, где можно записаться к врачу, а также личного кабинета застрахованного лица на сайте ПФР и налогоплательщика на сайте ФНС.

Теперь к этому списку добавится сайт МАУ «МФЦ города Челябинска», где зарегистрированные пользователи смогут записаться на получение услуги (доступно с 9 до 24 часов), посмотреть, сколько людей находится в очереди, направить электронное обращение сотрудникам центра, ознакомиться с информацией о доступных услугах.

Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в любом из 570 центров обслуживания, расположенных в Челябинской области, включая министерство информационных технологий и связи Челябинской области, Многофункциональные центры (Труда 164; Новороссийская, 118-В; Комарова 39; проспект Победы 396/1), УПФР РФ, отделы ЗАГС и центры соцзащиты населения, почтовые отделения и другие.

При посещении центра обслуживания гражданину необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Процедура регистрации на портале займет не более пяти-семи минут.

Через портал gosuslugi.ru граждане могут подать заявление в ЗАГС, зарегистрировать рождение детей, встать в очередь в детский сад, оформить пособие на ребенка, заменить паспорт или водительское удостоверение, оплатить штраф ГИБДД и задолженности, оформить транспортное средство, получить загранпаспорт, оплатить ЖКХ-услуги и многое другое.

Кроме того, с 1 января 2017 года зарегистрированные на портале могут оплачивать пошлины на госуслуги со скидкой 30% при оформлении или замене водительских прав, регистрации транспортного средства, заключении или расторжении брака.