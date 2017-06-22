Поминальная свеча уничтожила дом в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства пожара на улице Заповедная – загорелся и частично уничтожен частный кирпичный дом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Сообщение о возгорании поступило в среду, 21 июня, около девяти часов вечера на центральный пункт пожарной связи. Горел кирпичный жилой дом. В момент пожара в доме находились несколько человек, которые, впрочем, успели покинуть здание самостоятельно.

«На место происшествия были направлены силы и средства Миасского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара – "1 БИС".

В течение часа им удалось остановить огненную стихию и ликвидировать возгорание. В результате пожара частично уничтожены пол, перекрытие, межкомнатные перегородки, кровля, окна, личные вещи. Повреждены стены, пол, перекрытие, кровля», – говорится в сообщении.

Дознаватели устанавливают причину возгорания, но по предварительным данным, в доме проходили поминки, и хозяева оставили источник открытого горения – свечу – без присмотра.