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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 14:40

Полмиллиона выплатит фирма, дававшая взятки сотрудникам челябинской Оперы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фирма, учредитель которой платила откаты сотрудникам Челябинского театра оперы и балета, оштрафована на 500 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что учредитель ООО «Отделка и ремонт» в ноябре 2015 года передала должностным лицам бюджетного учреждения культуры 30 тыс. рублей за подписание актов о приемке выполненных не в полном объеме ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия-памятника регионального значения «Госпиталь», – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2017 года Центральным районным судом Челябинска замдиректора по эксплуатации театра Юрий Резепин и главный инженер Виктор Квасов признаны виновными в получении взяток и осуждены каждый к 5 годам лишения свободы условно. Им вменялось несколько эпизодов получения откатов от ряда фирм на общую сумму 254 тыс. рублей.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении ООО «Отделка и ремонт» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения фирма заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Теги: коррупция, взятка, челябинский театр оперы и балета, новости челябинска
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