Полиция забрала у парня более 400 граммов наркотиков в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске полиция нашла у молодого человека более 400 граммов наркотиков – парень планировал продать запрещенные вещества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

У двадцатитрехлетнего жителя Центрального района при личном досмотре нашли 416,2 грамма синтетических наркотиков. Полицейские установили, что парень собирался сбыть препарат.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупных размерах).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.