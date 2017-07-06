Полиция вернула хозяину угнанную иномарку стоимостью 1,2 млн рублей в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Южноуральска выразил благодарность сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, которые за неделю отыскали и вернули ему угнанный автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,2 млн рублей – шансы найти машину были невелики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночной кошмар каждого автовладельца стал явью для Евгения, когда он вышел утром во двор своего дома и не обнаружил там свою Toyota Camry. В иномарке остались дорогие часы и рабочая форма. Автомобиль не был застрахован от угона, да и GPS трекера в нем не было. Надежды получить возмещение ущерба или отыскать машину у хозяина почти не было, однако он все-таки сразу же позвонил в полицию и заявил о преступлении.

«Это для меня была "Потеря потерь", как сказал бы Кузя из сериала "Универ". Машина меня кормит, я на ней на работу езжу в другой город. Ущерб оценил в 1,2 млн рублей. Приехали полицейские, составили описание машины и того, что в ней было. Я ничего не мог поделать, кроме как ждать. Через семь дней мне позвонили и сообщили, что автомобиль нашли! Я приятно удивлен, рад и благодарен, что полицейские так оперативно сработали. Хотелось бы сказать им больше спасибо! Надеюсь, что виновники понесут ответственность и больше никому не доставят неприятностей» – рассказал Евгений.

Как выяснилось, иномарку удалось найти в лесу за поселком Увельский. Чтобы задержать угонщиков стражи порядка проделали большую работу. Заручившись поддержкой спецподразделений, полицейские несколько дней сидели в засаде. Когда преступники пришли за машиной, их взяли. По предварительным данным, задержаны трое. В отношении них расследуются уголовные дела. Известно, что злоумышленники причастны к ряду аналогичных преступных эпизодов.

Ольга Плеханова