Полиция поймала воров, которые прятали похищенные аккумуляторы в сугробе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске задержаны парни, похитившие восемь автомобильных аккумуляторов, – они спрятали добычу в сугробе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

«Патрулируя улицу Лобырина, наряд заметил, как двое парней из сугроба достают аккумуляторы и складывают их в ВАЗ-2112. Стражи порядка нашли в данной машине восемь аккумуляторов», – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что подозреваемые 19 и 20 лет в течение двух ночей совершили восемь краж аккумуляторов в Курчатовском районе и спрятали добычу в сугробе.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.