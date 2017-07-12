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Агентство новостей Доступ 1 12 июля 2017 года, 11:40

Южноуральская полиция поймала мошенников, которые подсовывали продавцам «прикольные» деньги


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Нагайбакском районе (Челябинская область) полиция поймала двух мошенников, которые расплачивались купюрами «Банка приколов» – парни получали от продавцов сдачу и скрывались, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Продавец магазина в поселке Южный сообщила в полицию, что неизвестный расплатился пятитысячной купюрой «Банка приколов», получил 2 тыс. рублей сдачи и скрылся. Заявления об аналогичных преступлениях поступили к стражам порядка в этот же день из сел Париж и Слюда. Полиция по «горячим следам» задержала двух молодых людей 1995 года рождения.

Стражи порядка изъяли у парней еще несколько сувенирных купюр, которыми они планировали расплачиваться в других торговых точках. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Теги: мошенничество, банк приколов, полиция челябинской области, новости нагайбакского района
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