Полиция поймала дуэт торговцев поддельным спиртным, заработавший 2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) полиция поймала злоумышленников, нелегально торговавших алкоголем, – они смоли выручить не менее 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее полиция задержала двух местных жителей, 44-летнего мужчину и 46-летнюю женщину, которые хранили и продавали немаркированный алкоголь на рынке «Народный» и в павильоне на Тургоякском шоссе. Общая сумма незаконного оборота составила около 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье 171.1. УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет со штрафом в размере 1 млн рублей.

Кроме того, в отношении женщины возбудили дело по статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)). Она незаконно использовала товарный знак известного производителя алкоголя и нелегально торговала контрафактным спиртным мировых брендов, причинив правообладателю ущерб на сумму более 700 тыс. рублей.