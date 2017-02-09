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Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 15:53

Полиция поймала челябинца, который отобрал мобильные у 11 подростков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция поймала челябинца, который отобрал мобильные у 11 подростков, – сейчас в отношении молодого человека возбуждено два уголовных дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

С октября 2016 года по январь 2017 года на территории Металлургического района неизвестный отобрал сотовые телефоны у 11 несовершеннолетних. Преступник подходил к подросткам и отбирал мобильные, либо просил позвонить и убегал с добычей.

Полиции удалось задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 24-летний местный житель. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Теги: мошенничество, грабеж, мобильный телефон, новости челябинска
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