ВАЖНО. Полиция поймала челябинца, грабившего одиноких женщин

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске ищут женщин, которые могли стать жертвами серийного грабителя из соцсетей – неоднократно судимый мужчина задержан, уже установлена его причастность к шести разбойным нападениям и грабежам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Задержанный 1958 года рождения в социальных сетях знакомился с женщинами, входил в доверие, затем в качестве гостя посещал квартиры потерпевших, где совершал открытое хищение денежных средств и ювелирных изделий. Установлена причастность задержанного к совершению шести преступлений на территории южноуральской столицы», – говорится в сообщении

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи и десяти лет. Подозреваемый арестован.

Сейчас полиция устанавливает дополнительные эпизоды противоправной деятельности, всех, кто опознал задержанного, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 8 (351) 267-74-53, 267-74-24, 8-963-088-54-04, 02, – либо в ближайший отдел полиции.