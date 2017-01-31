Полиция ищет мошенника, «списавшего» 50 тыс. с карты жителя Кыштыма

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) полиция ищет мошенника, «списавшего» с карты местного жителя 50 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Мужчина 1961 года рождения пояснил, что хотел воспользоваться услугами интернет-банка в режиме онлайн, однако страница зависла. Компьютер предложил ввести персональные данные и присланный код, что он и сделал. В результате с его счета были списаны 30 тыс. рублей. Затем позвонил якобы сотрудник банка, сообщил о технических проблемах и предложил свою помощь для возврата денег. Кыштымец выполнил указания незнакомца и лишился еще 22 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.