Полиция Челябинска задержала серийного угонщика и автовора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Челябинска задержали подозреваемого в серии краж автомобилей и имущества из них – возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В минувшие выходные в Металлургическом районе были угнаны две машины ВАЗ-2110. По подозрению в совершении краж сотрудниками уголовного розыска ОП «Металлургический» по «горячим следам» был задержан ранее судимый и безработный местный житель 1994 года рождения. Похищенные автомобили возвращены владельцам.

«В ходе работы с подозреваемым была установлена его причастность к пяти кражам имущества из машин, совершенных с января по март текущего года в этом же районе», – сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД по Челябинску.

Там уточнили, что мужчина похищал аккумуляторные батареи, автомагнитолы, сотовые телефоны, кошельки. Сумма ущерба превысила 30 тыс. рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено дело по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража).