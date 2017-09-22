Полиция Челябинска готовится к «самому мощному» посвящению в студенты

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская полиция заявила о готовности обеспечить порядок близ ТРК «Мегаполис», где в ближайшую субботу состоится очередное «самое мощное» посвящение в студенты, – в прошлом году аналогичная вечеринка закончилась массовой потасовкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об очередном «мощном» посвящении заявили в ТРК «Мегаполис». В субботу, 23 сентября, вечером вход на студенческую дискотеку снова будет стоить порядка 200 рублей. На тусовку для первокурсников соберутся молодые люди со всех окрестностей Челябинска, правда, пока официально заявлено только о 1,5 тыс. гостей.

«Перед началом мероприятия развлекательный комплекс и прилегающую к нему территорию полицейские обследуют с применением технических средств и служебных собак. Вблизи проведения мероприятия выставят дополнительные наряды ДПС и ППС полиции. Стражи порядка проинструктированы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций», – сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Полицейские предупреждают участников массовых мероприятий об административной ответственности за нарушение общественного порядка. Нарушителей будут активно привлекать к ответственности за мелкое хулиганство, потребление алкогольной продукции и психоактивных веществ в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Напомним, в 2016 году аналогичная вечеринка в ТРК «Мегаполис» закончилась крупной потасовкой, так как более 2 тыс. человек не смогли протиснуться в здание. В недовольной пьяной толпе возникла давка. Тяжких последствий удалось избежать, госпитализация никому не потребовалась.