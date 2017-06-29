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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 09:49

Полицейского отправили в колонию за угощение узников СИЗО героином в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Оперативник уголовного розыска из Челябинска признан судом виновным в обороте наркотиков и превышении полномочий – за угощение узников СИЗО героином мужчину приговорили к колонии строгого режима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Калининский райсуд вынес приговор по делу в отношении 40-летнего оперативника угрозыска ОП «Калининский» Наиля Курманова. По версии следствия, 16 июля 2015 года сотрудник полиции вывез из СИЗО троих обвиняемых. Мужчины были арестованы за кражи и мошенничества, но все имели склонность к употреблению наркотиков. В обмен на оформление явки с повинной страж порядка предложил обвиняемым героин, амфетамин, гашиш и «соль». Дав изобличающие показания, мужчины получили свои наркотики и отравились обратно в СИЗО. Запрещенные вещества у них нашли сотрудники изолятора, которым они признались, откуда их взяли.

Кроме того, позднее в ходе проведенного обыска наркотические средства были обнаружены в нише потолка рабочего кабинета Наиля Курманова, однако от обвинения по этому факту прокуратура отказалась, так как доступ в кабинет оперативника имели и другие сотрудники отдела полиции.

Полицейский признан судом виновным по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также Курманов лишен специального звания «майор полиции» и права занимать должности в госструктурах в течение пяти лет.

«Сам подсудимый на оглашении приговора вел себя спокойно, однако его родственники еще до начала судебного заседания стали выкрикивать проклятья в адрес судьи, секретаря и гособвинителя. Агрессивно они себя вели и в коридоре. Их действиям будет дана правовая оценка. Наиль Курманов в ходе судебного заседания виновным себя не признал ни по одному из эпизодов. Сторона защиты будет обжаловать приговор в областной суд», – рассказала представитель прокуратуры Оксана Шувалова.

Напомним, дело в отношении Наиля Курманова вызвало большой резонанс, так как родственники и сослуживцы заявляли, что оно сфабриковано, а также выходили на митинги в поддержку опера. Расследованием занимался СО по Тракторозаводскому району СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ.

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Теги: челябинск, превышение полномочий, незаконный оборот наркотиков, суды челябинской области
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