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Агентство новостей Доступ 1 22 июня 2017 года, 08:10

Полицейский отправится в колонию за «крышевание» игорного бизнеса в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд огласил приговор бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОП «Тракторозаводский» Евгению Менделю – мужчина получил реальный срок в колонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тракторозаводский райсуд признал Евгения Менделя виновным в получении взятки 140 тыс. рублей от представителей азартных заведений. По версии следствия, страж порядка систематически предупреждал коммерсантов о готовящихся проверках. Ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима и штрафа 1,4 млн рублей.

Напомним, преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ по Челябинской области. Расследованием занимался Следственный комитет. Уголовное дело тесно связано с делом в отношении двух женщин-организаторов азартных игр, которые изобличили полицейского. Выполняя функции операторов игрового оборудования, челябинки сумели извлечь доход в размере более 4,2 млн рублей. Обе приговорены к условным срокам.
 

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