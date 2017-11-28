Полицейский избил 5 пастухов в поисках похитителя лошадей под Чебаркулем

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейский из Чебаркуля (Челябинская область) обвиняется в превышении полномочий с применением насилия в отношении пятерых местных жителей – 27-летний страж порядка пытался кулаками выяснить, кто из мужчин совершил преступление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в октябре 2017 года. У местного жителя под Чебаркулем похитили двух лошадей, и он обратился с заявлением в полицию. В поисках преступника стражи порядка доставили в отдел пятерых мужчин, занимавшихся выпасом скота. Проверяя их на причастность к преступлению, один из сотрудников полиции применил к гражданам физическое насилие.

«Никто из доставленных в отдел полиции оказался не причастен к хищению лошадей. В настоящее время в отношении должностного лица расследуется дело по факту превышения полномочий. Страж порядка вину признает частично, указывая, что бил только одного потерпевшего. В настоящее время он находится под домашним арестом», – рассказал руководитель СО по Чебаркулю СУ СКР по Челябинской области Виталий Александров.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Челябинской области. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова