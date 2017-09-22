Полицейский из Бредов отказался от взятки 40 тыс. рублей от челябинского коммерсанта

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинского предпринимателя задержали по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому в Брединском районе – страж порядка обнаружил в грузовике коммерсанта несанкционированные алкоголь и сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, 20 сентября 2017 года сотрудниками ОМВД России по Брединскому району, на автодороге Кизильское – Мариинское, при осмотре грузового автомобиля была обнаружена крупная партия алкоголя и табачных изделий, не маркированных специальными акцизными знаками. Был установлен владелец продукции – 38-летний житель южноуральской столицы, который с целью избежать привлечения к административной ответственности и изъятия продукции попытался дать взятку в сумме 40 тыс. рублей сотруднику полиции. О произошедшем страж порядка сообщил руководству.

«Следственными органами в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 стати 291 УК РФ – "Покушение на дачу взятки должностному лицу"», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование продолжается.