12+ Полицейские, умывавшие избитых подростков в унитазе, осуждены в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Два бывших сотрудника полиции получили условные сроки за жестокое избиение шести подростков 16-17 лет в Челябинске – прокуратура намерена добиваться для осужденных реального лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 25 января 2015 года, когда шесть подростков собрались в квартире одного из них для празднования дня рождения. Родители именинника уехали, оставив 16-17-летних ребят отдыхать. Однако наутро после вечеринки детям пришлось совсем невесело. Когда трое парней сходили в магазин и возвращались обратно в квартиру, к ним с претензиями пристал сосед, которому на машину кто-то поставил пакет с мусором. Мужчина решил, что это сделали подростки, схватил одного за шею и стал ругать. За товарища вступился друг, который оттолкнул агрессора, разбив ему губу.

Из квартиры соседа выскочил его сын, который завел мужчину домой. Сосед являлся сотрудником полиции, поэтому, когда он нажал тревожную кнопку, на вызов приехали его подчиненные из вневедомственной охраны. Сын мужчины, в свою очередь, позвонил друзьям, чтобы те помогли разобраться с подростками.

«Двое полицейских с автоматами позвонили в дверь квартиры, где находились юноши. Как только подростки открыли замок, сотрудники вневедомственной охраны ворвались в квартиру и начали избивать ребят. Затем вывели всех в подъезд, поставили лицом к стене с расставленными ногами и продолжили наносить удары. Из-за шума соседка вызвала других сотрудников полиции, но те, которые уже были на месте, сказали приехавшим сотрудникам ППС, что сами разберутся во всем и оформят происшествие. После на двух автомобилях приехали друзья сына соседа. Гражданские лица тоже стали бить подростков, и сотрудники полиции наблюдали за этим», – рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Челябинска Олеся Хлызова.

Далее из материалов дела следует, что мальчиков снова завели в квартиру – чтобы не пачкали подъезд кровью. Потерпевшие рассказывают, что умываться их заставили в унитазе. Далее гражданские взяли одного из подростков, затолкали в багажник автомобиля и увезли на озеро Смолино. Оттуда 16-летний мальчик вынужден был идти пешком сам. До отдела полиции ему помог добраться прохожий, пожалевший молодого человека, лицо которого превратилось в сплошной синяк. В отделе уже находились пятеро пострадавших приятелей юноши. Всех их доставили в больницу. У похищенного диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у именинника – закрытый перелом носа, а у остальных – множественные ссадины и кровоподтеки.

«Оба сотрудника вневедомственной охраны были уволены из органов внутренних дел за совершенное. Их начальник также больше не работает, так как его сократили. Вину в содеянном двое полицейских не признали, поясняя в суде, что действовали в рамках закона. Гособвинитель настаивал на назначении наказаний в виде 5 и 5 с половиной лет колонии общего режима для обвиняемых, однако приговор оказался более мягким», – рассказала Олеся Хлызова.

Злоумышленников признали виновными по статье 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) и части 1 статьи 281 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Учитывая наличие малолетнего ребенка у одного и беременность жены у второго экс-полицейских, суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах МВД сроком на три года. Кроме того, в пользу потерпевших подростков с обоих осужденных взыскано в общей сумме 700 тыс. рублей. Прокуратура намерена обжаловать мягкий приговор в областной суд.

Ольга Плеханова