Полеты во сне и наяву. Как вырваться из рутины и стать покорителем неба

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Далеко не каждому человеку удается реализовать свою мечту, а вот челябинец Андрей Кульпин смог вырваться из повседневной рутины. Об экстриме, страхе полетов и настоящей свободе он рассказал в интервью Агентству новостей «Доступ».

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

- Практически всю жизнь мне снились полеты, и однажды я решил найти тот вид воздухоплавания, который максимально близок к ощущениям, которые испытываешь, летая во сне. Пробовал разные вещи – небольшие самолеты, дельтапланы, парашют. Все это было очень динамично и не подходило для меня. Однажды я познакомился с мотопарапланом и понял: это именно то, что я искал.

ПРИЕХАЛ В ПОЛЕ, СОБРАЛ ЕГО И ПОЛЕТЕЛ

- Есть обычные парапланы, почему Вы выбрали именно мотопараплан?

- Для занятий свободным парапланеризмом требуется ездить в горы. Понимаете, я человек занятой, часто бывать в горах не выходит, хотя знаю людей, которые на всю зиму уезжают в Непал или Индию. В Челябинске ближайшая учебная горка – около Миасса, более-менее нормальная – в Башкирии... В общем, не накатаешься.

Кроме того, он «привязан» к погоде – если для «моторщиков» достаточно ветра до 5 м/с, «свободникам» требуется ловить восходящие воздушные потоки, поэтому не всегда удается далеко улететь.

Чтобы полетать на мотопараплане, требуется просто выйти на поляну при нормальном ветре и подняться в воздух. При этом возвращаешься обычно в то же место, откуда стартовал. Мотопараплан входит в багажник любого автомобиля – приезжаешь в поле, собираешь его за 15 минут и готово.

- Вы пробовали полеты на свободном параплане или прыжки с парашютом?

- Полноценных свободных полетов не было, но и особого желания пока нет. Прыгал с парашютом, но меня не впечатлило. Это происходит очень быстро – пока посчитал, пока открылся парашют, проверил запаску – и уже на земле. Свободный параплан – это именно спорт, борьба со стихией, а мотопарапланеризм более управляемый. Я могу летать два часа в любом направлении и любоваться видами. Например, мы летали на 100 км с двумя посадками.

- Насколько дорогое удовольствие мотопараплан?

- Первые два года я летал на одноместном мотопараплане, а потом купил двухместный – он стоит около 1 млн рублей. Расход топлива составляет 20 литров в час, также требуется хорошее масло. Стоит сказать, что я пробовал и немецкий мотоциклетный двигатель – он расходовал всего 6 литров в час, но не работал стабильно в холодную погоду.

БЕЗ ПРИВЯЗКИ К КАБИНЕТУ

- Чем Вы занимаетесь, кроме парапланеризма?

- После 11 лет работы на государственной службе я решил, что нужно заняться свои делом. Со школы меня интересовала экологическая тематика, поэтому я открыл предприятие по утилизации опасных отходов – автошин, оргтехники, компьютерных картриджей. Также я преподавал в Финансовом университете. И уже третий год я работаю в Общественной палате Копейска – возглавляю комиссию по развитию гражданского общества и контролю за работой правоохранительных органов.

- Остается время на хобби?

- Учитывая, что я руководитель, то нет сильной привязки к кабинету. Это на госслужбе я бы никуда не выбрался, кроме того, были многомесячные командировки. А сегодня: увидел, что вечером летная погода – собрался и поехал.

ТОЛЬКО ДУРАКИ НЕ БОЯТСЯ

- Чем Вам нравится процесс полета?

- Он дает отрешенность от всех земных проблем и забот. В небе трафик небольшой пока – там чувствуется больше свободы.

- Не страшно летать?

- Страх есть у всех, только дураки не боятся. Однако страх дает адреналин. Большинство людей, которые боялись полетов, но решились вместе со мной подняться в небо, избавились от своей фобии. Даже есть девиз: «Лечим страх первым полетом, потом будет хотеться еще». Есть такие люди, которые летали со мной уже раз по десять. Или есть у меня пожилой знакомый, он всю жизнь мечтал летать, однако по различным причинам не удалось профессионально связать свою жизнь с авиацией. После десяти полетов он накопил денег и купил себе собственный мотопараплан и теперь самостоятельно наслаждается свободой в небе.

- Вы экстремал или спокойный летчик?

- Стараюсь летать спокойно, потому что у экстрима есть пределы, которые нужно ощущать. Есть спортсмены, которые летают на одиночных аппаратах со специальными моторами и крыльями для различных виражей. Однако для этого нужна совсем другая скорость реакции. Нужно понимать свои возможности. Есть ребята, которые пересаживаются со «спокойных» крыльев на спортивные, желая развиваться, однако переоценивают себя...Нужно просто осознавать свои пределы.

СУХОЙ ЗАКОН

- Что категорически запрещено в полете?

- Нельзя летать в алкогольном опьянении. Реакция притупляется, страх теряется, не беспокоишься за свою жизнь и реагируешь плохо. Это касается, в том числе, пассажиров, потому что нетрезвые люди могут начать себя неадекватно вести.

Также обязательно следить за погодой, за несколько лет полетов я уже стал настоящим метеорологом. Можно даже не смотреть прогноз погоды, а взглянуть на трубу ближайшей ТЭЦ и понять, удастся сегодня полетать или нет.

- Высоки ли риски несчастных случаев при спокойных полетах?

- Если сравнивать с другими летательными аппаратами, то мотопараплан самый безопасный. Он взлетает только при наполненном куполе. Если глохнет мотор или закончился бензин, мотопараплан можно оперативно посадить. Главное, не летать над лесами, городской застройкой.

Средняя скорость параплана – 50 км/ч, у дельтаплана – 90 км/ч. Для посадки на параплане может достаточно десяти-тридцати метров, а дельтаплан и самолет не впишутся в такое расстояние. Однако мотопараплан и летает в более спокойных условиях.

ПОГОДА НА УРАЛЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ

- Были экстремальные ситуации?

- Погода на Урале часто непредсказуемая. Однажды решил вечером полетать на двухместном мотопараплане. Ветер, было, успокаивался, но начав взлетать, я заметил ветроуказатель – его внезапно прижало к земле. Но несмотря на усилившийся ветер, пришлось идти на взлет, иначе аппарат просто перевернуло бы. Думал, что на высоте будет дуть потише, однако на 200 метрах понял, что лучше не станет, пошел на посадку. Удалось приземлиться только со второй или третьей попытки. А пока сворачивался, ветер полностью стих.

- Расскажите о самом продолжительном полете.

- Самый продолжительный полет занял около двух часов, тогда я поднялся на 3 км. Каждые 100 метров температура падала на один градус. Летел я в августе, на земле было плюс 20. Но я надел горнолыжный костюм и не прогадал – наверху было минус 10.

- Какие есть перспективы в сфере освоения неба?

- Есть желание освоить небольшие самолеты, однако российское законодательство в этой сфере очень сложное. К примеру, параплан попадает в категорию сверхлегкой авиации до 115 кг и не требует пилотского удостоверения и регистрации. Для мотодельтаплана уже нужно пилотское, как на «Боинг», и необходимо регулярно его подтверждать.

Также это упирается в финансы – такое хобби обойдется намного дороже параплана. Ведь самолет нужно привязать к аэродрому. Месяц хранения под открытым небом обойдется в 5 тыс. рублей, ангар – в 50 тыс.. Плюс налоги, которые составляют до 50 тыс. рублей на небольшой самолет.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Андрея Кульпина в соцсети