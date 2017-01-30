В Челябинске смягчен приговор покровителю игорного бизнеса, севшему за взятки на 355 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший полицейский, «крышевавший» игорный бизнес в Челябинске, добился смягчения приговора – преступник был осужден за получение 355 тыс. рублей взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Илья Щеголев, будучи начальником отделения по выявлению преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов ОЭБ и ПК УМВД по Челябинску, с декабря 2012 по август 2013 получил 355 тыс. рублей за покровительство от организатора игорной деятельности.

Позже, занимая должность замначальника отдела по подрыву экономических основ организованной преступности УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области, в августе 2013 Щеголев приказал подчиненному вернуть взяткодателю 14 изъятых игровых автоматов, которые вывезли и заменили на неработающие.

Советский райсуд признал бывшего полицейского виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и приговорил к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 775 тыс. рублей. Также он на два года был лишен права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций. Кроме того, его лишили звания подполковник полиции.

Щеголев обжаловал приговор, и Челябинский областной суд снизил наказание до восьми лет шести месяцев – благодаря ведомственной медали «За отличие в службе» 3 степени.