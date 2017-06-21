Поиски 10-летнего школьника в Каслях продолжаются уже неделю

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экстренные службы и волонтеры уже неделю безуспешно ищут 10-летнего школьника, пропавшего в Каслях 14 июня, – в городе увеличена межведомственная группировка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В поисках участвуют специалисты экстренных служб, добровольцы, кинологические службы, беспилотные летательные аппараты, спецтехника.

«В последние несколько дней задействованные силы и средства обследовали частный жилой сектор Каслей, лесной массив вдоль трасс Касли – Кыштым и Касли – Вишневогорск; водолазы спецчасти из Челябинска и специалисты аварийно-испытательного подразделения из Трехгорного с использованием гидросонара обследовали дно Заводского пруда, а также береговую линию юго-западной части озера Большие Касли. Областные спасатели на лодке проводили поиски в районе плотины на городском пруду. Волонтеры продолжили прочесывать лес», – говорится в сообщении.

Сегодня в Каслях проведено оперативное совещание с участием экстренных служб, организаций и волонтеров. Поисковые группы продолжат подворовой обход в Каслях, обследование Уфалейского выезда до ж/д переезда, прочесывание лесного массива до озера Светленькое (Каслинский район), обследование акватории и водолазные работы в озере Светлое (Кыштымский городской округ).

При обнаружении Ивана или если Вы располагаете какой-то информацией о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8 (351-49) 2-21-44.