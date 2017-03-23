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Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 14:00

18+ Поджигатель семьи, сгубивший 4-летнего сына под Аргаяшом, остается в реанимации


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Отец, потерявший своего четырехлетнего ребенка в огне, признался, что сам устроил смертельный пожар во время ссоры с супругой, которую он облил бензином, – мужчина остается в реанимации с тяжелыми ожогами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия произошла в семье граждан Узбекистана, поселившихся в частном доме в поселке Горный (Аргаяшский район). Во время скандала с супругой 30-летний глава семьи облил жену и себя бензином и поджег. Когда начался пожар, пара успела покинуть дом, а вот их четырехлетний сын остался в здании и задохнулся в дыму.  Его труп нашли пожарные. Женщина была доставлена в больницу с ожогами 1 и 2 степени, а мужчина госпитализирован в реанимацию. Несмотря на то, что поджигатель до сих пор не встает, он находится в сознании.

В беседе со следователями мужчина давал разные объяснения по поводу причины ссоры с супругой. Сначала говорил, что проигрался в Челябинске в карты, потом заявил, что просто расхотел жить. Утащить на тот свет он планировал только супругу, так как она без него «ничего не стоит». О ребенке, как он предполагал, смогли бы потом позаботиться родственники.

«Ребенка бензином мужчина не обливал, но видел, что он находится в доме, когда совершал поджог. Поясняет, что сначала не пытался спасти мальчика, но потом, когда уже сам горел, услышал его плач в дальней комнате и якобы побежал спасать, но не успел. Показания мужчины сейчас проверяются. В суд направлено ходатайство о его аресте», – рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

Возбуждено дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство малолетнего». Ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Проживал в Челябинской области без регистрации.

Ольга Плеханова

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Теги: пожар, ребенок погиб, новости челябинска, новости аргаяша, новости узбекистана
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