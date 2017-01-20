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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 11:51

Подрывники банкоматов предстанут перед судом в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанут двое местных жителей за попытки хищения денежных средств из банкоматов путем подрыва, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчины обвиняются в покушении на хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, магнитогорцы в течение трех месяцев выбирали подходящий банкомат, приобрели необходимое оборудование для взрыва, просматривали в интернете ролики и инструкции.

«Взрыв банкомата должен был произойти путем закачки газа через отверстие выдачи денежных купюр и создания искусственного замыкания с помощью электрошокера», – уточнили в пресс-центре надзорного ведомства.

В сентябре 2016 года соучастники таким способом попытались похитить деньги из банкомата, находящегося в круглосуточной зоне самообслуживания по проспекту Маркса, 18. Однако произошла утечка газа в помещение, в котором находился банкомат, взрыв не произошел. В аппарате в тот момент находилось около 3 млн рублей.

Спустя три дня мужчины вновь попытались взорвать этот же банкомат, в котором было свыше 2,8 млн рублей, однако в момент подготовки один из них был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

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Теги: кража, банкомат, новости магнитогорска
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