Подруги-риелторы оставили 4 жителей Копейска без жилья и денег

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Две женщины, неофициально промышлявшие риелторской деятельностью, предстанут перед судом за обман четырех жителей Копейска (Челябинская область) – мошенницы отнимали у людей жилища и деньги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение в отношении 37-и и 32-летней жительниц Челябинской области, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Соучастницы путем обмана и злоупотребления доверием приобретали право на чужое имущество (дома, земельные участки, доли в квартире).

В 2013 году злоумышленницы провернули аферу с двумя горожанами, лишив их на жилых помещений на 1,2 млн рублей. Одна из обвиняемых в 2014 году похитила около 430 тыс. при совершении гражданкой сделки с материнским капиталом. Она же в 2015 году приобрела право на чужое имущество – дом и земельный участок – общей стоимостью 450 тыс. рублей, лишив владельца права на жилое помещение.

Материальный ущерб, причиненный на сумму около 1,2 млн рублей, возмещен обвиняемыми в полном объеме: по решению суда сделка купли-продажи признана недействительной, недвижимое имущество возвращено законным владельцам. Остальным потерпевшим материальный ущерб около 880 тыс. рублей не возмещен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Копейский городской суд Челябинской области. Соучастницам грозит до 10 лет лишения свободы каждой.