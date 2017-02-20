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Агентство новостей Доступ 1 20 февраля 2017 года, 15:20

Подопечные ГЛК «Солнечная долина» победили на III Всероссийских Стартах мечты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские воспитанники программы «Лыжи мечты» (ГЛК «Солнечная долина», Миасс) победили на III Всероссийских Стартах мечты – уникальные соревнования, в которых участвовали дети и подростки из 15 регионов России, завершились в Тюмени, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый заезд совершила двукратная чемпионка Стартов мечты – Елизавета Карпушина из Челябинска. Она занимается по программе «Лыжи мечты» на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Шестилетняя спортсменка, выступившая в категории «Без поддержки», поразила скоростью и точностью движений всех участников и зрителей. Еще одно призовое место занял Гордей Константинов в категории «слайдер» – он, как и Лиза, воспитанник программы.

«Солнечная долина» поддерживает проект «Лыжи мечты» уже третий сезон. На курорт приезжают желающие со всей страны. Почти 19 тыс. часов с 319 участниками было отработано на склонах самой известной горы Миасса. На «Солнечной долине» в программе участвуют 13 инструкторов и три волонтера. Что позволяет включать в программу всех желающих, без очереди.

Чтобы стать участников программы, достаточно заполнить форму и отправить ее организаторам. В течение недели они свяжутся с вами и назначат инструктора. Кроме того, принять участие в программе можно и на благотворительной основе. «Солнечная долина» активно поддерживает это направление и стремится сделать горы равными для всех. Подробно ознакомиться с благотворительной программой можно здесь.

 

Все инструкторы программы «Лыжи мечты» проходят специальную подготовку: теорию и практику, изучают психологию, чтобы уметь наладить контакт с детьми. Владимир Мельнов, один из инструкторов программы, занимается этим направлением два года. Его воспитанники добиваются показательных результатов.

«Главное – это наладить контакт. Дети, участвующие в программе, ничем не отличаются от остальных, просто у них есть свои особенности. Все зависит от той искренности и любви, с которой ты к ним относишься. "Лыжи мечты" – это первоклассная реабилитационная программа, помогающая всем без исключения. Ее главная цель – распространение инновационного инклюзивного подхода к лечению людей с проблемами неврологического спектра и другими ограничениями здоровья с трех лет без верхних возрастных ограничений», – отметил Владимир.

Программа «Лыжи мечты» на «Солнечной долине» развивается. В этом сезоне тренировки не закончатся зимой. Летом инструкторы продолжат занятия на роликах. Сейчас разрабатываются методики и ведется подготовка.

Следите за новостями и помогайте делать мир лучше вместе с благотворительной программой «Солнечной долины».

 Фото пресс-службы ГЛК «Солнечная долина»

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Теги: солнечная долина, дети, лыжи, новости миасса, новости спорта
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