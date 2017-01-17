Под Чебаркулем задержан пьяный водитель автобуса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркульском районе (Челябинская область) сотрудники ДПС задержали водителя автобуса, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Инспекторы обратили внимание на автобус Renault Master, который выехал на полосу встречного движения. Были приняты меры к остановке транспортного средства. При проверке документов полицейский почувствовал исходивший от водителя запах алкоголя. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование. Результат оказался положительным», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что правонарушитель выявлен сегодня, 17 января 2017 года, утром на 1 798 километре федеральной трассы Челябинск – Москва.

Водитель отстранен от управления транспортным средством и привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Отметим, правонарушитель 43 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, как водитель проходил предрейсовый медицинский осмотр.

Только с начала 2017 года 1 560 водителей автобусов привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.