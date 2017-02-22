Почти 700 поддельных кубиков Рубика задержаны челябинской таможней

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске таможня задержала 696 контрафактных детских головоломок – груз поддельных кубиков Рубика, прибывший из Китая, направлялся на Южный Урал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

Игрушки до степени смешения схожи с товарными знаками «Рубик» и «Кубик Рубика», исключительные права на которые принадлежат компании Seven Towns Limited (Великобритания). Выпуск игрушек был приостановлен.

Представитель правообладателя подтвердил, что данные изделия являются контрафактными: отличаются упаковка, дизайн и внешний вид. Более того, игрушки сделаны из низкокачественных материалов, без разрешения правообладателя.

По факту незаконного использования товарного знака возбуждено дело по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф для юрлиц в размере от 50 до 200 тыс. рублей с конфискацией предметов.

Фото пресс-службы Челябинской таможни