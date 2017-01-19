Почти 550 южноуральцев насмерть отравились алкоголем в 2016 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области в течение 2016 года около 550 человек насмерть отравились алкоголем – данный показатель оказался ниже уровня предыдущего года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главного нарколога Минздрава региона Бориса Изаровского.

В 2015 году было зафиксировано 767 смертей от отравления этиловым спиртом, по результатам 11 месяцев 2016 года отмечено 549 таких фактов. «Здесь люди умирают от опоя – они выпили смертельную дозу. По отравлению метиловым спиртом за 2015 год зарегистрировано 36 случаев, а в минувшем году – 29», – сказал Изаровский.

По отравлению суррогатами, по его словам, ситуация благополучная, но такие факты есть.

«В целом алкоголизация населения идет на снижение. Мы можем судить об этом даже по уменьшению числа пьяных на улице, сокращению количества вызовов скорых к перепившим гражданам», – отметил нарколог.

Также, по данным медиков, снижается число алкогольных психозов – в 2015 году их было 1,1 тыс. случаев, а в 2016 получится около 800.