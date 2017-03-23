Почти 1 млрд требуется на установку видеокамер на южноуральских дорогах в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство общественной безопасности намерено установить более 150 дополнительных постов видеонаблюдения в Челябинской области – для этого необходим почти 1 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2016 году на финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области» из областного бюджета было направлено 297 млн рублей, в 2017 году запланировано 517 млн.

По итогам реализации подпрограммы в минувшем году на 10,4% снизилось число ДТП, число пострадавших уменьшилось на 7,3%, погибших – на 28,6%, в том числе детей – на 42,8%. Отметим, что в местах установки камер число аварий упало на 54%.

В 2016 году за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных камерами видеонаблюдения, вынесено 1 млн 113 тыс 349 постановлений об административных правонарушениях на 904 млн рублей (654 млн рублей в 2015 году). Взыскано штрафов на 521 млн рублей (рост – 32%).

Как рассказал заместитель министра общественной безопасности Владимир Гусак, в 2017 году планируется просить 1 млрд рублей на установку 155 постов видеонаблюдения на аварийных участках региона (из них 47 – для охраны общественного порядка).