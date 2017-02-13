СКАНДАЛ. Почетный гражданин Южноуральска 4 месяца не платил зарплату строителю

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) 87-летний Почетный гражданин подозревается в невыплате зарплаты своему работнику – другие его подчиненные от денежного вознаграждения за свой труд отказались сами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В отношении директора ООО «Жилищное строительство» возбуждено дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Руководитель предприятия, являющийся Почетным гражданином города, оставлял своего работника без зарплаты в течение четырех месяцев 2016 года. При этом директор ссылался на тяжелое финансовое положение организации, однако ревизия показала, что денежные средства на счетах были.

«Всего сотрудник не получил около 78 тыс. рублей. Установлено, что другие работники также некоторое время были лишены выплат, но они пояснили, что отказались от них добровольно, чтобы деньги могли поработать во благо организации», – рассказал руководитель СО по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области Андрей Родинов.

Пока Почетный гражданин проходит по делу в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Ольга Плеханова