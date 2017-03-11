Победитель в матче между «Металлургом» и «Барысом» определился в овертайме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» (Челябинская область) во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги в дополнительное время обыграл астанинский «Барыс» – встреча закончилась со счетом 5:4 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 1:0), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе победителей отличились Данис Зарипов, сделавший хет-трик (04:26, 41:48, 48:00), Виктор Антипин (31:24) и Ярослав Косов (68:40), у проигравших шайбы забросили Роман Старченко (21:04), Найджел Доус, оформивший дубль (33:16, 57:31), и Мартин Сен-Пьер (33:51).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу южноуральской команды.

Следующая игра состоится 13 марта в Астане.