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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 11:56

По всему миру сегодня ночью начнут отмечать Китайский Новый год


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По всему миру сегодня ночью начинается празднование Китайского Нового года – торжественные мероприятия продлятся до 11 февраля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Точное время начала Китайского Нового года в 2017-м – 28 января в 03.06 по московскому времени. Новый год по восточному календарю не имеет постоянной даты и отмечается каждый год по-разному, время его наступления зависит от лунного цикла – его встречают в первое новолуние первого месяца года. Отмечается праздник 15 дней.

Этот год продлится до 15 февраля 2018 года и пройдет под знаком Красного Огненного Петуха.

История праздника основана на легенде. Около 2 тыс. лет назад китайцы верили, что страшное чудовище по имени Чунь (Нянь) в новогоднюю ночь выходило из моря и пожирало все вокруг. Чтобы спастись, люди накануне праздника складывали еду у порога своего дома и запирались. Однажды Чунь встретил мальчика в красной одежде, испугался и убежал. Люди поняли, что чудище боится красного цвета и стали украшать дома фонарями и свитками этого цвета. Позже, чтобы отпугнуть Чуня, начали использовать фейерверки. Также есть версия, что кто-то просто оставил на улице красное покрывало.

Благодаря этой легенде сегодня празднование Нового года в Китае проходит с массовым использованием красных фонарей, фейерверков и прочей атрибутики этого цвета. 

Китайский Новый год принято отмечать в широком семейном кругу. Родственники собираются в доме старшего поколения и начинают генеральную уборку, причем подметать пол нужно от двери к центру помещения. После уборки все веники, метелки и швабры прячутся в укромное место и достаются только после завершения праздника. Эта традиция связана с легендой, согласно которой во время Нового года боги одаривают жителей Китая волшебной пылью, которая приносит счастье. Но если кто-то захочет убраться во время праздника, эта пыль превратится в золу, которая вместо счастья принесет неприятности.

С наступлением сумерек вся семья садится за стол. Главным новогодним блюдом считается цзяоцзы – вареное тесто с мясом, напоминающее пельмени. Оно символизирует здоровье и достаток обитателей дома. Также в праздничном новогоднем меню обязательно должен присутствовать бульон с лапшой, символизирующий долголетие, и мясные пампушки как знак силы и выносливости.

Также за новогодним столом обмениваются подарками – младшее поколение дарит родственникам фрукты и сладости, а старшее радует потомков красными конвертами с денежной купюрой. Считается, что деньги, подаренные в новогоднюю ночь, независимо от суммы, принесут счастье. После полуночи все члены семьи выходят из дома и делают десять шагов в направлении, рекомендованном в их гороскопах. Таким образом, китайцы отдают дань уважения Богу радости.

Наутро после Нового года принято навещать своих друзей и знакомых. Вместо подарков жители Китая дарят другу по два мандарина. Оказывается в китайском языке иероглиф «мандарин» созвучен с иероглифом «золото», и делая такой подарок, люди желают друг другу приумножения богатства.

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Теги: гороскоп, новости челябинска, китайский новый год
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