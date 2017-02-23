По следам чемпионов: в «Солнечной долине» гости смогут прокатиться по трассе для Кубка мира по фристайлу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) 24 и 25 февраля 2017 года пройдет этап Кубка мира по фристайлу – сразу же после закрытия чемпионата у гостей будет возможность прокатиться по трассе, построенной специально для этого крупного спортивного события, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Несмотря на внушительное количество спортсменов и тренерского состава, курорт будет работать в обычном режиме. Для гостей доступны семь трасс, пять бугельных подъемников и два ленточных. Только кресельная канатная дорога будет закрыта на период соревнований – все смогут воспользоваться ею только после завершения церемонии награждения», – сообщили в администрации курорта.

Там добавили, что гости «Солнечной долины» после завершения чемпионата могут испытать трассу для ски-кросса. Ее построила команда профессионалов Winter Shape Pro, которая занимались подготовкой олимпийских объектов в Сочи. «Можно не сомневаться в том, что каждый поворот и вираж выполнен с филигранной точностью. На трассе представлено более 20 фигур. Перепад высот составляет 185 метров, протяженность – более километра. Сразу после соревнований все трассы и подъемники на курорте будут работать в обычном режиме», – уточнили в «СД».

Кроме того, 25 февраля «Солнечная долина» устраивает широкую Масленицу. «Несмотря на то, что этот праздник символизирует окончание зимы, на курорте сезон в самом разгаре. Еще много интересных мероприятий приготовлено для любителей активного зимнего отдыха», – обещают в администрации курорта.

На Масленице все желающие смогут принять участие в русских народных забавах: рукоборке, борцовских поединках на бревне, перетягивании каната, а самые смелые попробуют свои силы в борьбе за приз, который будет привязан на самом верху столба. Во время мероприятия выступят вокальные и танцевальные коллективы, все угостятся блинами и чаем из самовара. Завершится праздник сжиганием чучела и прощальным хороводом.

Подробнее с программой народного гулянья можно ознакомиться на сайте курорта «Солнечная долина»